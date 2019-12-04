Posof beyaz örtüsüne büründü
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Posof beyaz örtüsüne büründü

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:10
Posof beyaz örtüsüne büründü

'ın İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü.


İlk kar yağışının Ekim ayında yaşandığı Ardahan'ın Posof ilçesinde Kasım ayında da yüksek yerlere kar yağdı. Aralık ayı ile birlikte ilçe merkezi de karla kaplandı. Posof vadisinin beyaza bürünmesi adeta görsel bir şölen oluştururken, kar yağışı sonrası ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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