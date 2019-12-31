Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni yıla birincilikle girdi

31.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:09

Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde imam hatipler arasında yapılan mesleki yarışmalarına Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi damgasını vurdu.



Liseler arası genç hatipler hutbeyi güzel okuma yarışmasında Furkan Aydın il birincisi, genç nida Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Nisanur Mert il ikincisi; ortaokullar arası genç Bilaller ezanı güzel okuma yarışmasında ise Lütfettin Efe il ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.



Yarışmaya katılan Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden liseler arası genç Bilaller ezanı güzel okuma yarışmasında Yasin Ulgar il üçüncüsü; ortaokullar arası genç nidalar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Aysu Çetin il üçüncüsü, genç sedalar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Umut Bilgili il üçüncüsü olmayı başardı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA