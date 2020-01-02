Posof'a kar yeni yıl ile geldi
Haberler » Güncel » Posof'a kar yeni yıl ile geldi - Haber

Posof'a kar yeni yıl ile geldi

Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

02.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:50
Posof'a kar yeni yıl ile geldi

'ın İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.


Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının olmadığı Posof'ta yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı Posof vadisinin yeniden beyaza bürünmesine neden oldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler