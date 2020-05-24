Posof'a bayramda kar sürprizi
Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde bayramın ilk günü kar yağışı etkili oldu.
24.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:32
Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde bayramın ilk günü kar yağışı etkili oldu.
İlçede iki gündür etkili olan fırtına, bayram günü yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin yüksek kesimleri Ulgar Dağı, yaylalar ve bazı köyler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Posoflular ise bayram sabahı kar sürpriziyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA