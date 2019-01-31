Poşetteki Yoğurt Kaplarından Uyuşturucu Çıktı
VAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Doğan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı.
VAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Doğan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van- Hakkari yolunda yürüyen Doğan Yakut'un hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine durdurulan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Yakut, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Doğan Yakut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Van
Kaynak: DHA