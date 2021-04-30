Poşetteki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıktı
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Poşetteki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıktı

Poşetteki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu kadının poşetindeki şaç boyası kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu kadının poşetindeki şaç boyası kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçiler, dün saat 23.15 sıralarında, Güney Mahallesi, 1149 Sokak'ta, tedirgin davranışlarından şüphelendikleri N.U. isimli kadını durdurdu.  Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünün ardından kadının elindeki poşette  yapılan  aramada çıkan saç boyası kutusu içerisinde, 198,17 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 1,84 gram metamfetamin yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Şüpheli N.U  gözaltına alındı.


Poşetteki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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