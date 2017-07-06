Poşette Taşıdığı Bıçak Baldırına Saplandı

Karabük'te 16 yaşındaki genç, eve götürmek üzere satın aldığı ekmek bıçağının poşeti delip, kazara sol baldırına saplanması sonucu yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. A.T. (16), babası Şakir T. ile birlikte kent merkezinden 2 ekmek bıçağı satın aldı. A.T.nin taşıdığı poşetteki bıçaklardan biri, yolda yürüdükleri esnada sol baldırına saplandı. Acı içinde yere yığılan genç, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KARABÜK