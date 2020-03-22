Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 1 Ocak 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalaj kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 1 Ocak 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalaj kullanma zorunluluğu getirilmişti. Dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgını karşısında denetimlerini arttıran zabıta ekipleri poşetsiz ekmek satan işletmelere ceza kesiyor.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerini de sıklaştırdı. Gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, unlu mamul üretici ve marketleri uyarıyor.

"HER ŞEY İNSANIMIZ İÇİN"

Tüm vatandaşları 'Evde Kal' çağrısını uygulamaya davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs salgını için tüm tedbirleri aldık. Sokaklarımız, caddelerimiz, minibüslerimiz, taksiler her yer dezenfekte ediliyor fakat bu yine de dışarı çıkabiliriz anlamına gelmiyor. Lütfen devletimizin uyarılarını dikkate alalım. Unlu mamulleri ambalajsız satan işletmeler ekibim tarafından denetleniyor. Herkes tedbirini almak zorunda. Büyükçekmece Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Her şey insanımız için" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA