Poşetli telefon hırsızı tutuklandı

Poşetli telefon hırsızı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçiren telefon hırsızı tutuklandı.

04.11.2019 14:14
Poşetli telefon hırsızı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçiren telefon hırsızı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 19 gün önce Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde Fatih Türk'e ait iş yerinin camını kırarak 4 adet telefon çalan şüpheli Sedat D. (38), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sedat D., mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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