Poşetin içerisinde ölüme terk edilen köpek yavruları son anda kurtarıldı Poşetin içerisinde ölüme terk edilen köpek yavruları son anda kurtarıldı Turist ihbar etti, kaymakamlık yeni doğan gözleri açılmamış köpek yavrularına sahip çıktı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir poşetin içine konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusuna İhsaniye Kaymakamlığı sahip çıktı.

Poşetin içerisinde ölüme terk edilen köpek yavruları son anda kurtarıldı

Turist ihbar etti, kaymakamlık yeni doğan gözleri açılmamış köpek yavrularına sahip çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir poşetin içine konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusuna İhsaniye Kaymakamlığı sahip çıktı.

İhsaniye ilçesi Frig Vadisi içerisinde bulunan Bayramaliler köyü yakınlarında gözleri dahi açılmamış 6 tane köpek yavrularını poşetin içine koyarak ölüme terk etmek istediler. İlçe kaymakamlığına gelen ihbar üzerine kaymakamlık personelleri ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Veteriner hekim nezaretinde araziye poşet içerisinde terk edilmiş vaziyette bulanan yavru köpekler, kontrollerinin ardından bakımları yapılarak kaymakamlık bahçesinde bulanan kulübeye yerleştirildi.

"Köpek yavruları poşetin içindeydi ve daha gözleri dahi açılmamış"

Konu hakkında bilgiler veren İhsaniye İlçe Tarım Müdürü Muhammet Erdal, "15 Mayıs günü Kaymakamlığımıza bir ihbar geldi. Bölgemiz turistlik bir bölge olduğu için burada fotoğraf çekmeye çıkan bir turist bu hayvanları görmüş ve kaymakamlığımızı arayarak bu şekilde hayvanların sahipsiz olduğunu bize iletti. Kaymakamımı Semih Doğanoğlu'nun talimatıyla biz de veteriner hekim arkadaşlarımızla gittik. Gittiğimiz zaman gördük ki yavruları bir poşetin içine koyup getirmişler ve poşeti yırtıp oraya bırakmışlardı. Büyük ihtimalle anne köpek bir yerde doğum yapmış ve sahibi de bakamayacağını anlayınca sokağa atmış. Biz de annesini bulamadık. Aslında en iyi yer şuanda annesinin yanıydı, ama bunları ölüme terk edemezdik. Lütfen hayvanları ölüme terk etmeyelim" dedi.

Kaynak: İHA