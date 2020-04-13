Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktı
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Zabıta, Bursa, Güncel

Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktı

Bursa'da 88 yaşındaki bir amca poşeti maske yaparak ilaç almak için evinden dışarı çıktı.

13.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:06
Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktı

Bursa'da 88 yaşındaki bir amca poşeti maske yaparak ilaç almak için evinden dışarı çıktı. Amcayı gören Osmangazi zabıta ekipler yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşıladı.

Salgınla mücadele de en etkin belediyelerin başında gelen Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını ve bütçesini tehdit eden işletmeler ve pazar yerlerine yönelik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları da yalnız bırakmıyor.

Bir yandan salgının yayılmaması için 24 saat mesai uygulamasıyla ortak kullanım alanları, pazarlar, sağlık merkezleri, cadde ve mahalleleri ilaçlayan Osmangazi Belediyesi, diğer yandan da sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar, iş yerleri kapanan esnaf ve günlük ücretle çalışanlara destek olmaya çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, salgın sürecinde fırsatçılara izin vermemek için halk sağlığını tehdit eden kaçak imalathaneler, fahiş fiyatla satış yapan işletmeler ve vatandaşın ilk adresi arasında yer alan pazarlar da maske ve eldiven denetimi, vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtıyor.

Ancak belediye ekipleri, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve mağdur durumdaki vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi'ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına takılan ve poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can'ı fark etti. Remzi Can'ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından onu sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu. Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi amcanın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından onu evine bıraktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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