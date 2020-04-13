Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı Bursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.

Bursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.

Bir yandan salgının yayılmaması için 24 saat mesai uygulamasıyla ortak kullanım alanları, pazarlar, sağlık merkezleri, cadde ve mahalleleri ilaçlayan Osmangazi Belediyesi, diğer yandan da sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar, iş yerleri kapanan esnaf ve günlük ücretle çalışanlara destek olmaya çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, salgın sürecinde fırsatçılara izin vermemek için halk sağlığını tehdit eden kaçak imalathaneler, fahiş fiyatla satış yapan işletmeler ve vatandaşın ilk adresi arasında yer alan pazarlar da maske ve eldiven denetimi, vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtıyor.İLAÇLARI İÇİN DIŞARI ÇIKTI ZABITA YARDIMINA KOŞTU

Ancak belediye ekipleri, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve mağdur durumdaki vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi'ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına takılan ve poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can'ı fark etti. Remzi Can'ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu. Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi Can'ın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından evine bıraktı.

Kaynak: DHA