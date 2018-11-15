Poşeti Bedava Veren İşletmelere Metrekare Başına 10 TL Ceza Kesilecek

Marketlerde poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre poşeti parayla satan işletmelere metrekare başına 10 TL ceza kesilecek.

POŞET BAŞINA 25 KURUŞ

Düzenlemenin yasalaşmasıyla 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Uygulanacak taban ücret ise 25 kuruştan az olmayacak. Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise metrekare bazlı ceza modeli uygulanacak.

METREKARE BAŞINA 10 TL CEZA

Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 metrekare bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.