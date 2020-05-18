Poşete konulup, ölüme terk edilen yeni doğmuş köpekler korumaya alındı
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Poşete konulup, ölüme terk edilen yeni doğmuş köpekler korumaya alındı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nde yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından, poşetin içine konularak ölüme terk edilmiş halde bulunan gözleri dahi açılmamış 6 köpek yavrusu İhsaniye Kaymakamlığı tarafından korumaya alındı.

Poşete konulup, ölüme terk edilen yeni doğmuş köpekler korumaya alındı
18.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:49

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nde yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından, poşetin içine konularak ölüme terk edilmiş halde bulunan gözleri dahi açılmamış 6 köpek yavrusu İhsaniye Kaymakamlığı tarafından korumaya alındı.

İhsaniye ilçesi Frig Vadisi içerisinde bulunan Bayramaliler köyü yakınlarında poşet içerisinde köpek yavruları olduğu ihbarı üzerine Kaymakamlık personelleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde bir poşet içerisine konularak araziye terk edilmiş ve gözleri dahi açılmamış 6 köpek yavrusu bulundu. Ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinin ardından bakımları yapılarak kaymakamlık bahçesinde bulanan kulübeye yerleştirildi.'BUNLARI ÖLÜME TERK EDEMEZDİK'

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhammet Erdal, "15 Mayıs günü Kaymakamlığımıza bir ihbar geldi. Bölgemiz turistik olduğu için burada fotoğraf çekmeye çıkan bir turist bu hayvanları görmüş ve Kaymakamlığımızı arayarak iletmiş. Kaymakamımız Semih Doğanoğlu'nun talimatıyla biz de veteriner hekim arkadaşlarımızla gittik. Gördük ki yavruları bir poşetin içine koyup, getirmişler ve poşeti yırtıp, oraya bırakmışlardı. Büyük ihtimalle anne köpek bir yerde doğum yapmış ve sahibi de bakamayacağını anlayınca sokağa atmış. Biz de annesini bulamadık. Aslında en iyi yer şu anda annesinin yanıydı ama bunları ölüme terk edemezdik. Lütfen hayvanları ölüme terk etmeyelim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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