Poşet ücretli oldu, bez alışveriş torbası geri döndü

Gaziantep'te vatandaşlara 600 bin adet alışveriş torbası dağıtımı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temiz bir çevre ve marketlerde poşet kullanımını azaltmak amacıyla oluşturulan "Yükselen Gaziantep Kampanyası" kapsamında 600 bin adet bez alışveriş torbası dağıtımının startını vererek Türkiye'de projeyi başlatan ilk il oldu.

Yılbaşı itibariyle market poşetlerin ücretli olması tüm Türkiye'de ve Gaziantep'te gündemi meşgul etmeye devam ederken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanlığı da düzenlemeye alışmaya çalışan vatandaşlara 600 bin adet bez alışveriş torbası dağıtarak destek verdi. Türkiye'de bez torba kampanyasını başlatan ilk il olan Gaziantep, zamanla bez torba sayısını ve ebatlarını da geliştirmeyi hedefliyor.

Gaziantep'te bir markette düzenlenen törenle başlayan bez alışveriş torbası dağıtımına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pazartesi günü itibariyle naylon poşetlerle ilgili alınan bir karar vardı. Yani ya poşetleri kullanırken ödeme yapacağız yada kullanmayacağız ama aslında buradaki amaç para meselesi değil tamamen temiz çevre meselesi. Çünkü naylon doğada erimeyen, yok olmayan, çevre zarar veren ve her şeyi kirleten bir ham maddedir. Naylonların, plastiklerin insan ömrümden daha fazla doğada kalma ömrü var. Bize düşen şey de buna alternatifler üretmek. Bugün burada olmamızın nedeni de bez alışveriş torbalarının halkımıza dağıtımının startını vermek. Gaziantep olarak buna öncülük ediyoruz. 81 ilden aynı şeyi bekliyoruz. Bu manada hızlı bir şekilde kampanyanın başlangıcını yapıyoruz. Artık naylon poşetler değil bez poşetler ve torbalar kullanacağız" dedi.

Konuşmasının ardından markette alışveriş yapan vatandaşlara tek tek bez torba dağıtan Şahin, daha sonra mahalle pazarına geçerek orada bulunan esnafa ve vatandaşlara da bez alışveriş torbası verdi.

Kaynak: İHA