Poşet ücretine zam yok

02.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:05

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretine yeni yılda aynı kalacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretinin 2020 yılında 25 kuruş üzerinden devam edeceğini açıkladı. Barkan yardımcısı Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA