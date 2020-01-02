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Poşet ücretine zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretine yeni yılda aynı kalacağını açıkladı.

02.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:58
Poşet ücretine zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretine yeni yılda aynı kalacağını açıkladı.


Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretinin 2020 yılında 25 kuruş üzerinden devam edeceğini açıkladı. Barkan yardımcısı Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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