Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? 23 Ağustos Poşe Yumurta yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Masterchef 23 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Poşe Yumurta yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Poşe Yumurta yemek tarifi! Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Poşe Yumurta tarifi oldu. Peki en güzel Poşe Yumurta yemek tarifi nasıldır? Poşe Yumurta yemeği nasıl yapılır? Poşe Yumurta için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POŞE YUMURTA TARİFİ

POŞE YUMURTA HAZIRLANIŞI

Yayvan ve sığ bir tencereye üç parmak kadar su doldurun ve kaynamaya bırakın.

Isısı 80 ile 90 derece aralığında olmasını bekleyin. İçerisine bir tutam tuz ilave edin

Suyun kaynaması esnasında yumurtanızı hazırlayın Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın. Su kaynama noktasına gelmeden yumurtayı önce bir kepçe içerisine kırın, kaynamaya yakın olan suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün. Ardından bu girdabın ortasına kepçede kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde bırakın.

Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır. Risk almak istemiyorsanız yumurtanın pişip pişmediğini şu şekilde test edebilirsiniz: Yumurtayı tencereden delikli bir kaşıkla alın ve bir çay kaşığıyla hafifçe dürtün. Yumurta akı eğer yumuşaksa yine aynı dikkatle suya bırakın ve biraz daha pişirin.

Yumurtanın beyazı katılaşıp sarısı yoğunlaşınca delikli bir kaşıkla yumurtayı suyun içinden alın ve süzdükten sonra hemen sıcak sıcak servis edin. Unutmayın poşe yumurta soğuyunca kıvamını hemen kaybedecektir.

POŞE YUMURTA MALZEMELER