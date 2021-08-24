Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? 23 Ağustos Poşe Yumurta yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? 23 Ağustos Poşe Yumurta yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? 23 Ağustos Poşe Yumurta yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef 23 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Poşe Yumurta yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Poşe Yumurta yemek tarifi! Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Poşe Yumurta tarifi oldu. Peki en güzel Poşe Yumurta yemek tarifi nasıldır? Poşe Yumurta yemeği nasıl yapılır? Poşe Yumurta için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POŞE YUMURTA TARİFİ

POŞE YUMURTA HAZIRLANIŞI

Yayvan ve sığ bir tencereye üç parmak kadar su doldurun ve kaynamaya bırakın.

Isısı 80 ile 90 derece aralığında olmasını bekleyin. İçerisine bir tutam tuz ilave edin

Suyun kaynaması esnasında yumurtanızı hazırlayın Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın. Su kaynama noktasına gelmeden yumurtayı önce bir kepçe içerisine kırın, kaynamaya yakın olan suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün. Ardından bu girdabın ortasına kepçede kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde bırakın.

Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır. Risk almak istemiyorsanız yumurtanın pişip pişmediğini şu şekilde test edebilirsiniz: Yumurtayı tencereden delikli bir kaşıkla alın ve bir çay kaşığıyla hafifçe dürtün. Yumurta akı eğer yumuşaksa yine aynı dikkatle suya bırakın ve biraz daha pişirin.

Yumurtanın beyazı katılaşıp sarısı yoğunlaşınca delikli bir kaşıkla yumurtayı suyun içinden alın ve süzdükten sonra hemen sıcak sıcak servis edin. Unutmayın poşe yumurta soğuyunca kıvamını hemen kaybedecektir.

POŞE YUMURTA MALZEMELER

  • Su
  • 1 adet taze yumurta
  • Tuz

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Buğra Kavuncu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? 23 Ağustos Poşe Yumurta yemek tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 01:24:47. #1.16#

title