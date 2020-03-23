Posbıyık: "Uyarıları dikkate alın, evde kalın"
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Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel

Posbıyık: "Uyarıları dikkate alın, evde kalın"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni haftanın ilk gününde vatandaşlara görüntülü mesaj ile seslendi.

23.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:40
Posbıyık:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni haftanın ilk gününde vatandaşlara görüntülü mesaj ile seslendi. Halkın uyarıları dikkate almasını isteyen Posbıyık, "Evde kalın" çağrısını yaptı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kdz. Ereğli'de sıkıntılı durum yok korona virüs ile mücadelemizde Ereğli halkıyla büyük bir birliktelik içerisine girmeye çalışıyoruz. Bir hayli de mesafe aldık. Şunu belirtmek isterim ki yetkililerden aldığımız bilgilere göre, Kdz. Ereğli'de şüpheli her hangi bir durum yok. O bakımdan herkesin rahat olması lazım. Rahat olsun derken herkes hijyene, temizliğine son derece dikkat etmeli. Sağlıkçılarımızın bize televizyonlarda sunduğu gibi sık sık elleri yıkayalım. Dezenfektan kullanalım. Sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. 1-1,5 metrelik mesafeyi koruyalım. Kdz. Ereğli'de başta mülki amirimiz olmak üzere gerçekten büyük bir koordinasyon içerisinde müthiş bir çalışma yapılıyor. Bu olayı bir hasar görmeden atlatacağımıza Belediye Başkanı olarak ben inanıyorum. Ben ve belediye çalışanları komple görevimizin başındayız. Sürekli olarak bu konuyla ilgili adımlar atmaya çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Bütün okulları, hastaneleri, özel kuruluşları, camileri, dershaneleri, otobüsleri, minibüsleri akla gelebilecek her yeri bütün çöp konteynırlarına varıncaya kadar sürekli olarak temizliyoruz. Büyük bir çaba içerisinde Ereğli'de, ülkemizde yaşayan insanların sağlık ve sıhhat içerisinde olabilmesi için her türlü gayreti elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Burada en büyük alkışı, yüreğimizle birlikte sağlıkçılarımıza gönderiyoruz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Onların fedakar çalışmalarını yürekten alkışlıyoruz. Tabii bu arada emniyet mensuplarımıza ve bütün kamu kurulu çalışanlara bu davada gösterdikleri çaba için şükranlarımı gönderiyorum. Belediye olarak emrinizdeyiz. Tüm belediye çalışanları, başta zabıta ekipleri olmak üzere temizlik işlerimiz komple ekip olarak, belediye sağlıkçıları, veterinerlik ekipleri, su hizmetleri, itfaiye hizmetleri ve yönetici kadrosuyla birlikte Kdz. Ereğli halkının emrindeyiz. Her türlü tedbiri olmak için çalışıyoruz. Bütün gücümüzle bu olayı en az hasarla atlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önemli olan şey sağlık çalışanları, emniyet mensupları, belediye mensupları ne kadar çalışırsa çalışsın en önemli olay bu virüsün bulaşıcı özelliğinden dolayı 65 yaş ve üzeri hemşerilerimizin evinden çıkmaması. En önemli şartlardan biri bu. Hiç merak etmesinler Belediye emirlerinde. Ne arzu ederlerse evlerinde bir sıkıntı olduğunda gıda, su, ilaç ne emrederlerse Alo 153 Zabıta hattına telefon etsinler bütün ekiplerimizle beraber onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır vaziyette bekliyoruz. Ama onlardan rica ediyoruz, istirham ediyoruz 'Eğer çocuklarınızı seviyorsanız, eğer ailenizi seviyorsanız, eğer torunlarınızı seviyorsanız mutlaka evde kalmalısınız. Bir çağrı daha yapıyorum; Evde Kal Ereğli'm." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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