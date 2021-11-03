Posbıyık, rant iddialarına yanıt verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çavdarlı Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki arsayı usulsüz olarak satın alıp, rant sağladığı iddialarına meclis toplantısında cevap verdi. Posbıyık, "işin içinde bir milletvekili, bir bürokrat ve 5 emlakçı var" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Oturumu Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuşma yapan Başkan Posbıyık, Çavdarlı Mahallesi'ndeki evinin bitişindeki arsayı usulsüz olarak satın alıp, rant sağladığı iddialarına harita üzerinden detaylı anlatarak cevap verdi. İddianın geçmiş dönemde Ereğli'nin kaymağını yiyen bir kesim tarafından kurgulandığını ileri süren Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"2000'li yıllarda biz de Ereğli'deki her kişi gibi yer aldık. Bu arsa bin 760 metre kare. Muhaliflerimden kimi saray diyor, kimisi köşk diyor. Arazi tamamen benimdi, araziden yol geçtiği için iki yeri 'yola terk' demişiz. Artık parsel kalmış, burası 206 metrekare, ev falan yapılamaz. 1760 metrekarelik arsanın 655.76 metrekaresi kısmi mevcut imara göre yola terk edildi. 2012 yılında 4 tane villa yaptırıldı, artık parseller satışa çıktı. Artık parseller satılsın diye belediye meclis üyeleri karar verdiler. İmar Komisyonu'nda AK Partili meclis üyeleri de karar verdiler, imzaları var. Ama akşam karar değiştirdiler, çekimser oy vereceğiz dediler. CHP'li meclis üyeleri okey verdi onlara da soruşturma açtılar. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İmar kanunu der ki; imar bütünlüğünü sağlayacaksın. Sana ait yolları yanındaki parseller ile birlikte imar bütünlüğü sağlayacaksın. Aradan 8 sene geçtikten sonra bu tarafa verilmiş. Belediye Ticaret ve Sanayi Odası ve saygın emlakçılara başvurmuş. Onlar da fiyat vermişler, fiyat ortalaması sonucu encümen kararı ile 115 bin Türk Lirasına bana satmışlar. İşlem bitmiş, Ereğli'ye bir hareket başlamış birileri devreye girmiş, yeniden fiyat belirleyeceğiz demişler. Yeniden fiyat belirlemek için 5 tane emlakçı bulmuşlar. Tek tek isimlerini biliyorum, kendileri ile konuştum. Bunlara yukarıdan talimat gelmiş, gelmişler arsaya ikinci defa fiyat biçmişler. Amaç, Halil Posbıyık'ın bir algı oluşturarak hırsızlık yaptı noktasına getirmek. Ucuz olan bir yeri ucuza almış ama pahalı bir yerdi zaten bak yeni emlakçılar böyle fiyat çıkardılar demek için. Bu arsayı 224 bin lira fiyata çıkarmışlar. Emlakçılardan biri geldi yemin etti, hatır imzası attım dedi. 115 bin liraya aldım, buradan 5 emlakçıya sesleniyorum, gelsinler burayı 100 bin liraya hemen satıyorum. Alsınlar kara mancar ekerler. Ahlak denilen bir şey lazım. Bu işin içerisinde 1 tane Milletvekili var, 1 tane bürokrat var müdür, 5 tane de emlakçı var. Emir talimatla beni aşağılamak için, CHP grubunu korkutmak için yapılan işlemdir bu, ama korkmayacağız, bildiğimiz yoldan aynen devam edeceğiz. Bu alana ev falan olmaz."