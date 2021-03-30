Posbıyık: "Ramazan'da evlere sıcak AŞ ulaştıracağız"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili açıklama yaparak, evlere sıcak AŞ ulaştıracaklarını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili açıklama yaparak, evlere sıcak AŞ ulaştıracaklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili açıklama yaparak aşevi ile ilgili bilgi verdi. Posbıyık açıklamasında, "Memleketin zaten topyekün durumu iyi değil. Çok işsiz insanlar var, ekmek bulamayan insanlar var. Belediye olarak bunları en iyi görenlerden biriyiz. Bize talepler geliyor, öyle insanlar var ki dışarıda selam verdiğiniz, takdir ettiğiniz insanlar hiç belli etmiyorlar kendi durumlarını ama çok sıkıntılı durumdalar. Ramazan'da aşevi için şimdiden hazırlık yapıyoruz. Talebin iyice yükseleceğini tahmin ediyoruz. Evlere sıcak yemek göndereceğiz yine. Bu sefer her zaman verdiğimiz yaşlı, yardıma muhtaç insanların yanında bekli de genç kesime de vereceğiz. Kahveci çırağına, lokantacı çırağına. Dolayısıyla hep beraber el ele verip, memleket için bir şeyler yapmak lazım." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı