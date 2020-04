Posbıyık köylere de maske dağıtacak Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi koronavirüse karşı korunmak için üretilen maskeleri ilçe merkezindeki mahallelerin ardından köylere de dağıtacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılan Sağlık Seti'nin mahallelerdeki dağıtımı sürerken Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki 93 köye maske dağıtacaklarını açıkladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Cumhuriyet Halk Evi'nde süren üretiminin yanında Belediye Düğün Salonu'nda belediye personeli de üretime başladı. Başkan Posbıyık, daire müdürleri de dahil, personelin maske üretim çalışması yaptığı düğün salonunda ekiplere moral verdi. Üretimi artırdıklarını söyleyen Posbıyık, çıkan bazı söylentilere de aldırış etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Evi'nde gönüllüler ve Kent Konseyi üyeleri harıl harıl üretim yapıyor. Burada da Belediye personelimiz, müdür pozisyonunda olanlar dahil üretime geçmiş vaziyetteyiz. Bir an evvel mahalleleri bitirmek istiyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bir tek korkumuz şu; bez bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Biz topyekün üretime geçtik. Bir an evvel vatandaşımızın maskelerini takabilmesi için virüs almaması için zaman kaybetmeden komple üretim yapıyoruz. Rekorlar kırıyor arkadaşlar. Hatta masalarda sen bin yaptın ben bin 500 yaptım diye tatlı bir rekabet var. Bir hedef koyduk önlerine. Müthiş bir çalışma var. Ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, müdürlerimle hepsiyle gurur duyuyorum. Dışarıdan bir takım laflar ediliyor ama bizim hiç umurumuzda değil. Biz iş yapmaya çalışıyoruz. Belki Türkiye'de bunun örneği yok. Hem maske, hem el dezenfektanı üreten hem de fakir, işten atılmış, ihtiyaç sahibi insanlara yemek kaynatıp evlere gönderen, kolilerle hanelere yardım etmeye çalışan bir belediyeyiz. Birkaç gün içinde mahalleleri bitirmeyi planlıyoruz. Alamadım diyenler, atlananlar olursa dahi telefon ettiklerinde kendilerine ulaştırıyoruz. 45 bin haneye elden teslim ediyoruz."

"Köylere maske dağıtacağız"

Başkan Posbıyık, köylerde oturan vatandaşları sevindirecek bir haber verdi. Mahallelerdeki dağıtım bittikten sonra köylere de maske dağıtacaklarını açıklayan Posbıyık "Maske olarak köylere de hazırlık yapıyoruz. Köyler de Ereğli'nin bir parçası. Ereğli mahalleleri bittiği an köy muhtarlarını toplayıp üretilen paketleri kendilerine takdim edeceğiz. Arkadaşlarımız köylerdeki hane tespit çalışmalarına başladı. Köylerde yaşayan hemşehrilerimizi de maskesiz bırakmayacağız" dedi.

"İhtiyaçlarınız karşılanacak, evden çıkmayın"

Halka evden çıkmamaları yönünde bir kez daha çağrı yapan Posbıyık "Şehirde dezenfektan işleri hızlı bir şekilde devam ediyor, ihtiyaç sahibi ailelere koli yardımları sürüyor. İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara, işsiz kalmış ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız için aşevimiz çalışıyor. Adreslerine gidilerek kapıda aşları dağıtılıyor. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemeye kararlıyız. Ereğli en hafif şekilde inşallah bu olayı atlatacak. Bütün dileğimiz Ereğli halkı evinden dışarı çıkmasın. Sosyal mesafeyi korusun. Bunu yaptıkları takdirde hiçbir ihtiyacı eksik kalmayacak. Alo 153'e telefon etsinler. Ekiplerimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor. Bankadan para çekilecekse o işlemi zabıtalar yapıyor, engelli vatandaşlarımızın bir sıkıntısı varsa sıkıntılarına derman olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Posbıyık daha sonra Cumhuriyet Halk Evi'nde üretim yapan gönüllüleri ziyaret ederek bir kez daha teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA