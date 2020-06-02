Posbıyık, "Kazaların önüne geçeceğiz" Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir çok kez araçların çarpmasıyla ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek bu sorunu sinyalizasyon sistemiyle çözüme...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir çok kez araçların çarpmasıyla ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek bu sorunu sinyalizasyon sistemiyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Başkan Posbıyık, başkan yardımcılarıyla birlikte, yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez ve mahalle sakinleri tarafından Elmatepe mahallesi girişinde karşılanan Başkan Posbıyık, sinyalizasyon sisteminin hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Erkez ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık'a uzun yıllardır yaşadıkları sorunu çözdüğü için teşekkür etti. Karayolları ile gerekli görüşmeleri yaparak sistemi kurduklarını anlatan Başkan Posbıyık "Echomar Hastanesi önünde ve özellikle burada Elmatepe Mahallemizin halkı büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bir çok ölümlü kaza meydana geldi, canlar yandı. Biz önce halk sağlığı diyerek Karayollarıyla gerekli görüşmeleri yaptık. Sinyalizasyon sistemini kurarak devreye aldık. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Posbıyık, Kepez bölgesinden de yoğun şikayetler aldıklarını ifade ederek "Kepez bölgesi Solak yol ayrımına da sistemi kurmak için harekete geçtik, ihaleye çıktık. Yakında bu bölgenin de sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA