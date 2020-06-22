Posbıyık'ın yerine Başkanlığa Çetin Günce vekalet edecek
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Posbıyık'ın yerine Başkanlığa Çetin Günce vekalet edecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edecek.

Posbıyık'ın yerine Başkanlığa Çetin Günce vekalet edecek
22.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:51

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı.

Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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