Posbıyık'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı
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Posbıyık'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

25.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:58
Posbıyık'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün kadına yönelik şiddete karşı, uluslararası mücadele günü Biliyoruz ki, bu şiddetin temelinde, evde, sosyal-toplumsal yaşamda, çalışma hayatında kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hiçe sayan yaklaşımlar ne yazık ki her geçen gün artıyor ve bu, kadına yönelik şiddetin temellerini güçlendiriyor. Türkiye bu büyük sorunla yüzleşmek ve acilen daha güçlü önlemler almak zorunda Her bireyin, her öğretmenin, her anne-babanın, her erkeğin, her kadının, yöneticilerin, karar alıcıların, toplum önderlerinin bu sorunun çözümü için var gücüyle çaba göstermesi gerekiyor . Bu şiddete yol açan zihniyetin, toplumsal arka planların değiştirilmesi, cehaletin giderilmesi için el birliğiyle mücadele etme zamanıdır. Kendisini diğer bir cinsten, diğer bir ırktan üstün görme anlayışı insanlığın felaketine yol açıyor; Bunu reddedelim. Önce iyi insan olmayı hedefleyelim. Karşımızdakine ve kararlarına saygı duyalım. Sorunları çözme kültürü edinelim. Kendimizi edebiyatla, şiirle, müzikle, kültürle donatalım. İnsan haklarını, kadın haklarını kavrayalım. reddetmeyi ve reddedilmeyi öğrenelim. Şiddet diline ve ayrımcılığa karşı çıkalım. Kadınların kendilerini korumaları ve hak arama yollarını işletmeleri için yanlarında olalım. Ama bilelim ki bu sorun, yalnızca kadınların mücadelesiyle değil, topyekun hepimizin duyarlılığı ve çabasıyla aşılabilir. Kadınlar; iş arkadaşlarımız, doktorlarımız, avukatlarımız, öğretmenlerimiz, bilim insanlarımız, yöneticilerimiz Kadınlar; annelerimiz, hayat arkadaşlarımız, çocuklarımız ve can dostlarımız Kadınları koruyan yasalar ve sözleşmeler uygulanmalı, geliştirilmeli, hayat kurtaran uygulamalar güçlendirilmeli. Kadınların güven içinde yaşayabileceği bir iklimi oluşturmak hepimizin sorumluluğu Ben belediye başkanı olarak Ereğli'nin kadınların ayrımcılığa maruz kalmadığı, güven içinde yaşayabileceği bir kent olması için mücadele etmeye devam edeceğim. Tek kanatla geleceğe uçamayız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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