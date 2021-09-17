Posbıyık, Gaziler Günü'nü kutladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gazilere karşı herkesin sorumluluğunun bulunduğunu belirten Başkan Posbıyık, "Vatan size minnettar" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık,, TBMM tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 100. yıldönümünde Gaziler Günü'nü kutladı.

Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 19 Eylül 1921'de, TBMM tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 100. yıldönümünde kentimizdeki siz değerli gazilerimiz ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.

Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Gazilerimiz, ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullarda bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanların, şehitlerin ve gazilerin bugünkü kuşaklara armağanı ve emanetidir.

Bir ülke düşününki şehitlerini anmaz, gazilerine gereken saygıyı göstermezse o ülke birliğini, beraberliğini ve vatan sevgisini kaybeder. Ülkemizin yarınları olan genç nesillerin, vatanseverlik ve kahramanlıkla bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç kuşku duymuyorum.

Bizlerin en önemli sorumluluğu, fedakarlıkların en büyüğünü yapan gazilerimiz için saygı duymak, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam koşullarını iyileştirmek ve haklı isteklerinin karşılanması için çaba göstermektir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri