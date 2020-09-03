Posbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Posbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Posbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
03.09.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:18

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde asfalt çalışmaları başladı. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Posbıyık, belirlenen noktalarda bu yıl 15 bin ton asfalt döküleceğini belirterek çalışmaların acil ihtiyaç duyulan noktalardan başlatıldığını ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Ereğli halkına hayırlı olsun" dedi. Başkan Posbıyık, önceliğin, asfalta acil ihtiyaç duyulan yerlere verileceğini ifade ederek şunları söyledi: "Ereğli'de bu sene 15 bin ton civarında asfalt dökeceğiz. Aciliyet gerektiren belirli yerleri tespit ettik. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, çok arızalı olan, çukur olan yerlerin tespitleri yapıldı. Şu anda fiilen asfalt çalışmalarına başladık. Kepez'de Solak Yol Ayrımı'nın karşısında Prof. Muhammer Aksoy Caddesi'nde bir bölüm çalışma yapıldı. Şimdi Kestaneci'yi yapıyoruz. Daha sonra Cehennemağzı Mağaralarından başlamak üzere Atatürk Anıtı'na kadar olan yere asfalt dökeceğiz. Asfalt çalışmaları fiilen Ereğli'de başlamıştır Hayırlı olsun diyorum."

Çevredeki vatandaşlar da Başkan Halil Posbıyık'a teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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