PosBasit, yenilikçi ödeme çözümleri sunacak

Insha Ventures tarafından sanal POS çözümü olarak geliştirilen PosBasit, e-ticaret işletmeleri, pazar yerleri ve bireysel kullanıcılar için yenilikçi ödeme çözümleri sunacak.

Insha Ventures'ten yapılan açıklamaya göre, FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, geliştirdiği ürünlerle FinTech ekosisteminde öncülüğünü sürdürüyor.

Insha Ventures'in Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan FinTech'lerinden Birleşik Ödeme'nin sanal POS altyapısıyla birlikte elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansını da kullanarak hayata geçirdiği sanal POS çözümü PosBasit, özel kurye hizmeti, banka hesap entegrasyonu, ortak çalışma alanı, sosyal medya yönetimi, depolama alanı, lojistik operasyonları, şirket kurulumu, online, offline etkinlik ajansı ve maliyet yazılımı gibi hizmetlerle bir e-ticaret ekosistemi kurulmasını sağlayacak.

Halihazırda e-ticaret yapan ve e-ticaret dünyasına giriş yapmayı planlayan tüm işletmeler için e-ticaret paketi sunan sanal POS çözümü PosBasit, işletmeleri POS kurulum bedeli kota, aylık ücret, işlem başı sabit ücret gibi maliyetlerden kurtaracak.

Hızlı ve basit entegrasyon, tek POS ile tüm bankalarla işlem yapabilme, taksit seçeneği, ödemelerin ertesi gün alınabilmesi, 3D Secure, GO, PCI-DSS uyumluluğu ile güvenli ödeme imkanı ve 7/24 destek uzman ekip desteğiyle işletmelere yeni bir dünyanın kapılarını açacak.

"Müşteriye özel çözümleri hayata geçireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, PosBasit'i FinTech ekosisteminin önemli oyuncularından Birleşik Ödeme iş birliğiyle geliştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktararak, "PosBasit, tüm kredi kartlarına sunduğu düşük komisyon oranları ve taksit seçeneğiyle şirketlerin müşterilerine güvenli bir online alışveriş deneyimi sunmasını sağlayan bir sanal POS uygulaması olarak faaliyetlerine başladı. Son kullanıcı için hızlı ve kolay bir deneyim olan PosBasit'in kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde üye iş yerleri satışlarını yakından takip edebileceği sorunsuz bir akış deneyimine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Üye işyerlerine ve son kullanıcıya yönelik canlı destekle müşteriye özel çözümleri de hayata geçireceklerini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Özel kurye hizmeti, banka hesap entegrasyonu, ortak çalışma alanı, sosyal medya yönetimi, depolama alanı, lojistik operasyonları, şirket kurulumu, online & offline etkinlik ajansı ve maliyet yazılımı gibi hizmetleri PosBasit ile birlikte sunarak yepyeni bir e-ticaret ekosistemi yaratıyoruz. İlk yılımızda amacımız en iyi alternatif olmak. Bir ödeme platformu olmaktan daha çok müşterilerinin 360 derece ihtiyaçlarını dinleyen ve çözen, üye iş yerlerimize özel avantajlar ve indirimlerden yararlanabileceği bir deneyim geliştirmeyi hedefliyoruz. e-ticarete yeni başlayanlar için pazarlama, satış, müşteri yönetimi ve benzeri içeriklerin olacağı PosBasit Akademi'yi kurmak ve işletmeleri e-ticaretle tanıştırmak da amaçlarımız arasında yer alıyor. Ürünümüzün pazarda büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar 1 milyar TL'lik ciroya ulaşmak."

"Projenin ticaretin dijitalleşmesi süreci içinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz"

Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi (CEO) İlker Sözdinler de PosBasit ile yaptıkları iş ortaklığı sayesinde e-ticaret sektöründeki devinimi ve standardı yükseltecek, işletmelerin tahsilat sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir hizmetin altyapı sağlayıcısı olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Teknolojinin her gün yeni sektörel ve bireysel çözümler geliştirdiği bu dönemde, alanlarında akla gelen ilk şirketlerden biri olmanın gurur verici olduğunu belirten Sözdinler, "Birleşik Ödeme olarak, PosBasit ile olan bu iş ortaklığımız kapsamında sadece sektör ihtiyacına karşılık vermekten öte, e-ticaret dünyasına yeni oyuncuların katılımını da kolaylaştıracak bu projenin ticaretin dijitalleşmesi süreci içinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.