ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
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ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da başkalarına ait kredi kartlarından para çekip komisyon karşılığı tefecilik yaptığı öne sürülen Fatih K. (45) yakalandı.

ADANA'da başkalarına ait kredi kartlarından para çekip komisyon karşılığı tefecilik yaptığı öne sürülen Fatih K. (45) yakalandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Fatih K., otomobilinde ele geçirilen 129 kredi kartının, kendisine yardım etmek isteyen kişilere ait olduğunu öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir kişinin otomobiliyle gezerek başkalarına ait kredi kartından para çekip, komisyon karşılığı tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Fatih K. olduğunu belirleyen polis, harekete geçti. Fatih. K., düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, başkalarına ait 129 kredi kartı, 3 pos cihazı ve 2 alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

Emniyete götürülen Fatih K.'nin, suçlamaları reddettiği, zincir marketlerden alışveriş yapıp küçük marketlere satış yaptığını, kredi kartlarının da kendisine yardım etmek isteyen kişilere ait olduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
ADANA POS TEFECİLİĞİNDEN YAKALANDI; 129 KREDİ KARTININ YARDIM İÇİN VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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