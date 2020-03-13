Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin pos tefeciliği ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına aldığı Osman G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA