Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı
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Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:04
Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı

'ta pos tefeciliği yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İsmet paşa mahallesinde bir iletişim işyerinde arama yaptı. Aramada, bir adet pos cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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