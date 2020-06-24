Pos cihazlarının yazılımlarını değiştirip 50 bin TL'lik vurgun yaptılar
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Pos cihazlarının yazılımlarını değiştirip 50 bin TL'lik vurgun yaptılar

Denizli'de yazılımlarını değiştirip bankalarla irtibatlarını kestiklerini sahte pos cihazları ile yaklaşık 50 bin TL'lik vurgun yapan şebeke polis operasyonu ile çökertildi.

Pos cihazlarının yazılımlarını değiştirip 50 bin TL'lik vurgun yaptılar
24.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:50

Denizli'de yazılımlarını değiştirip bankalarla irtibatlarını kestiklerini sahte pos cihazları ile yaklaşık 50 bin TL'lik vurgun yapan şebeke polis operasyonu ile çökertildi. 9 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebeke üyelerinin kopyaladıkları kredi ve banka kartlarının bilgilerini clup kart diye adlandırılan puan sistemi ile çalışan kartlara yükledikleri ve 50 bin TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, şebeke üyelerinin kent merkezindeki çeşitli iş yerleri ile komisyon karşılığı anlaştıkları ve iş yerlerinde yazılımları değiştirilmiş sahte pos cihazları yerleştirdikleri tespit edildi. Şebekenin cihazlarının içindeki yazılımla bankalarla irtibatlarını kestikleri ardından cihazda kullanılan müşterilerinin kredi ve banka kartlarının bilgilerini kopyaladıkları ortaya çıktı. Kopyalanan kartların pos cihazında depolanan bilgilerinin, banka kartı özelliği bulunmayan 'Clup Card (puan sistemi ile çalışan kart)' olarak tabir edilen manyetik kartlara yükledikleri ve sahte kartlar ile banka ATM'lerinden para çektikleri belirlendi. Şahısların bu yöntemle yaklaşık 50 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlenirken bu rakamın ilerleyen günlerde mağdur sayısına göre artabileceği öğrenildi.

Çok sayıda dijital metaryel ele geçirildi

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri önceden belirlenen çok sayıdaki ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise başta sahte banka kartları olmak üzere birçok suç ve suç unsuru ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emniyette vatandaşa uyarı

Operasyon sonrası olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise vatandaşlara uyarılarda bulunularak şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların iş yerlerinden banka kartları ile yapmış oldukları alışverişlerde iş yeri yetkilisinin kartınızda ödeme ile ilgili 'bağlantı hatası, ödeme hatası' gibi hata kodlu işlem olduğunu belirtmesi durumunda, pos cihazındaki hatayı gözle kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu hata ile ilgili olarak, zaman geçirmeden sür'atle bankalarıyla anında irtibata geçerek durumu teyit ettirmeleri önem arz etmektedir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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