Pos cihazıyla dolandırıcılıkta ikinci operasyon: 5 tutuklama DENİZLİ'de, yazılımı değiştirilen pos cihazları ile vatandaşların kart bilgilerini ele geçiren kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında Denizli ve Antalya'da yeniden eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DENİZLİ'de, yazılımı değiştirilen pos cihazları ile vatandaşların kart bilgilerini ele geçiren kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında Denizli ve Antalya'da yeniden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da, çeşitli iş yerlerinde banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen pos cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'BAĞLANTI HATASI' DEYİP DOLANDIRMIŞLARZanlıların iş yerlerine gelen müşterilerin ödeme yaptığı sırada kartı önce yazılımı değiştirilmiş pos cihazına okuttukları, bu sayede bilgileri kopyaladıkları ortaya çıktı. Daha sonra müşterilere 'bağlantı hatası' ya da 'ödeme hatası yaşandı' diyerek başka bir POS cihazından yapılan alışveriş karşılığında ödemeleri aldıkları ifade edildi. Zanlıların bu yöntemle yaklaşık 50 bin TL dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.OPERASYONDA İKİNCİ DALGA

Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında, cumartesi günü Denizli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: DHA