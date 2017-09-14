Porto Teknik Direktörü Conceiçao: "Futbolda Gol Atamayınca Kaybediyorsunuz, Bizim Başımıza Gelen de...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, siyah-beyazlı takım karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.



Conceiçao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, "Futbolda gol atamayınca kaybediyorsunuz, bizim başımıza gelen de buydu." dedi.



Daha önce kazandıkları sezonun ilk maçlarındaki stratejiye benzer şekilde sahaya çıktıklarını vurgulayan Conceiçao, şunları kaydetti:



"Aslında oyuna iyi başladık ancak bu tür maçlarda gol yedikten sonra işler zorlaşıyor. İlk yarıda yaşadığımız buydu. İyi dönüş yaptık ve beraberliği yakaladık. Oyunumuz iyiydi, direkten dönen topumuz vardı. Kalecileri iyi performans gösterdi. İkinci yarı daha iyiydik. Beraberlik için elimizden geleni yaptık. Net pozisyonlarımız oldu. Üçüncü golü yedikten sonra oyundan düştük. Bu bizim oyunumuz etkiledi."



Conceiçao, Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu ve tecrübe de kazandığını sözlerine ekledi.