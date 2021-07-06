Porto Rikolu milli oyuncu Muratpaşa'da

Bu sezon Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor, Porto Rikolu pasör çaprazı 29 yaşındaki Genesis Collazo'yu renklerine kattı.

Bu sezon Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor, Porto Rikolu pasör çaprazı 29 yaşındaki Genesis Collazo'yu renklerine kattı.

Emin İmen'in baş antrenörlüğünde Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadelede edecek iddialı bir kadro oluşturan Muratpaşa Belediyespor, pasör çaprazı için aradığı oyuncuyu Porto Riko'da buldu. 29 yaşındaki milli oyuncu Genesis Collazo, kendisini Muratpaşa Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Gelecek sezon Muratpaşa forması giyecek olan Collazo, ülkesindeki ligin tamamlanmasının ardından Eylül ayında takıma katılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı