Porto Rikolu Milletvekili FBI tarafından "yolsuzluktan" tutuklandı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Rikolu Milletvekili Maria Milagros Charbonier'i "yolsuzluk" suçlamasıyla tutukladı.
17.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:37
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Rikolu Milletvekili Maria Milagros Charbonier'i "yolsuzluk" suçlamasıyla tutukladı.
ABD'li Savcı Stephen Muldrow, yaptığı açıklamada, milletvekili Charbonier'in, asistanının maaşını artırması karşılığında 3 yıl boyunca toplam 100 bin dolar tutarında rüşvet aldığını söyledi.
Maria Milagros Charbonier, "hırsızlık, kara para aklama ve adaletin engellenmesi" gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
Charbonier'in eşi ve oğlu da aynı soruşturmada suçlanan isimler arasında yer alıyor.
Karayip ülkesi Porto Riko, "Bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.
Kaynak: AA