Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Bürosu Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını kaydetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle birçok okulun eğitime ara verdiği belirtildi.

Ülkede, ağaçların devrildiği, bazı ana yolların kapandığı ve evleri su basan çok sayıda kişinin barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Porto Riko'nun kuzey bölgesindeki Toa Alta kasabası, hafta sonu yoğun yağış aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Porto Riko, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title