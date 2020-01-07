Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem
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Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:30
Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem

'da 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Indios bölgesinin 10 kilometre güneyi olan depremin, yerin 7 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.


Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SAN JUAN

Kaynak: İHA
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