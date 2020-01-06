06.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:58

Karayip adası Porto Riko'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Indios bölgesinin 13 kilometre güneydoğusu olan 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA