Porto Paços Ferreira'yı Ezdi

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

2017-18 Portekiz Liga NOS sezonunda Porto Paços Ferreira'yı konuk etti. Ev sahibi ekip dominant bir görüntü çizerken Ricardo Pereira, Felipe, Aboubakar, Corona ve Marega(2)'nın golleriyle 6-1'lik net bir galibiyete ulaştı.