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Porto Paços Ferreira'yı Ezdi

2017-18 Portekiz Liga NOS sezonunda Porto Paços Ferreira'yı konuk etti. Ev sahibi ekip dominant bir görüntü çizerken Ricardo Pereira, Felipe, Aboubakar, Corona ve Marega(2)'nın golleriyle 6-1'lik net bir galibiyete ulaştı.

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

2017-18 Liga NOS sezonunda Paços Ferreira'yı konuk etti. Ev sahibi ekip dominant bir görüntü çizerken Ricardo Pereira, Felipe, Aboubakar, Corona ve Marega(2)'nın golleriyle 6-1'lik net bir galibiyete ulaştı.

Kaynak: Dugout

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