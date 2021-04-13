Porto'nun Chelsea Maçı Yolculuğunun Perde Arkası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Chelsea ile Porto karşılaşıyor. Porto'nun en sahipliğinde Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan oynanan ilk mücadelenin rövanşı da aynı statta oynanacak. 22.00'de başlayacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.