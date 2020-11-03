Porto - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Marsilya hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi?
03.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:24
Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Porto - Marsilya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Porto - Marsilya maçı hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi? Porto - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Porto - Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Porto - Marsilya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
PORTO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto - Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 03 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.
PORTO - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Porto – Marsilya maçı, günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak.