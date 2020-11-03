Porto - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Marsilya hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Porto - Marsilya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Porto - Marsilya maçı hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi? Porto - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?