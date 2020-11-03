Porto - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Marsilya hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi?
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Porto - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Marsilya hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi?

03.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:24
Porto - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Marsilya hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Porto - Marsilya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Porto - Marsilya maçı hangi kanalda? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi? Porto - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Porto - Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Porto - Marsilya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Porto - Marsilya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

PORTO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto - Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 03 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

PORTO - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto – Marsilya maçı, günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak.

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