Porto - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Porto - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

01.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:53
Porto - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Porto - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

PORTO - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Porto - Manchester City maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

PORTO - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Porto - Manchester City maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.

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PORTO - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Dragão Stadyumu, Porto'da oynanacak.

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