Porto'lu Shoya Nakajima'nın Harika Asisti
2019-20 Portekiz Liga NOS'ta Porto Chaves'i sahasında ağırladığı mücadelede 4-2 mağlup etti. Porto'nun iki golü Tiquinho'dan gelirken, özellikle ikinci golünde Shoya Nakajima'nın asisti görülmeye değerdi.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2019-20 Portekiz Liga NOS'ta Porto Chaves'i sahasında ağırladığı mücadelede 4-2 mağlup etti. Porto'nun iki golü Tiquinho'dan gelirken, özellikle ikinci golünde Shoya Nakajima'nın asisti görülmeye değerdi.
Kaynak: Dugout
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