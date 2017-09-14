Porto'lu Aboubakar, Beşiktaş Soyunma Odasında Sevindi

Beşiktaş'ın 3-1'lik Porto zaferi sonrası Siyah-Beyazlıların eski futbolcusu Vincent Aboubakar, takımın soyunma odasına girdi. Eski takım arkadaşlarına tek tek sarılan Kamerunlu oyuncu, hasret giderdi.

SOYUNMA ODASINDA SEVİNDİ

Kamerunlu oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla attığı gollerin ardından yaptığı sevincin aynısını siyah-beyazlı takımın soyunma odasında da yaptı. Ryan Babel de Aboubakar'ın bu hallerini görüntüye alarak kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

BABEL: ABOUBAKAR'I ÖZLEDİM

Hollandalı yıldız Babel, paylaşımda Aboubakar için "Kardeşim. Onu özledim" ifadesini kullandı. Aboubakar'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

(Ajansspor)