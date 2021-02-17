Porto - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Porto - Juventus hangi kanalda? Porto - Juventus maçı şifresiz canlı şifresiz mi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Porto - Juventus maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Porto - Juventus maçı hangi kanalda? Porto - Juventus maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?