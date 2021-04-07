Porto - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Porto - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Peki Porto - Chelseamaçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
PORTO - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Porto - Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
PORTO - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Porto - Chelsea maçını Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
PORTO - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Dragão Stadyumu, Porto'da oynanacak.