Porto - Beşiktaş Maçının Ardından (3)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Porto'yu 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Önce Lisbon ve daha sonra Benfica'ya karşı maç kazanamadıklarını patırlatan Güneş, "Sonunda bir Portekiz takımını yendik. Grupta başlangıç önemliydi, iyi başlangıç yaptık. Kazanarak başlamak ve dirençli oynamak önemliydi. Leipzig ile sahamızda daha zor bir maç oynayacağız, sonra 2 maç Monaco var üst üste. Adım adım gideceğiz. Bütün her şeyi sahada oyuncular yapıyor, bugün de çalıştılar. Ben onları alınlarından öpüyorum" diye konuştu.



"BİZ SENARYOYU YAZIYORUZ, ONLAR UYGULUYOR"



Futbolun taraftarlarla güzel olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Bugün bizimle olamadılar. Porto taraftarı bile bizi motive ediyor. Taraftarın ruhu ve duaları bizimle birlikteydi. Gruptaki ilk maçtı bu, kazanmak önemliydi ama kaybetsek de yolumuza devam edecektik. Monaco, Leipzig önemli takımlar, Porto da ortak olacaktır. Sakin olmak önemli. Bu ligin ayrı bir heyecanı var, burada oynamamnın konsantrasyonu bir başka oluyor. Çok tecrübeli oyuncularımız da var, bu bizi rahatlatıyor. Futbolcularım çok önemli işler yaptı. Çok önemli oyuncularımız var, bu oyuncular niye kenarda deniyor. Futbol bu, herkes oynayacaktır. Bütün başarı oyuncularıma ait. Biz senaryoyu yazıyoruz, onlar uyguluyor" dedi.



"TOSIC GOL ATMAYI SEVİYOR AMA KALELERİ ÇOK KARIŞTIRIYOR"



Rakibin baskı yaptığı bölümde öne geçtiklerini kaydeden Güneş, şunları söyledi:



"Rakibin baskı yaptığı bölümde öne geçtik, bu bizim için büyük bir avantajdı. Tosic gol atmayı seviyor ama kaleyi çok karıştırıyor, bugün de öyle yaptı. Gol yedikten sonra bile oyundan kopmadık. Bugün kırılma noktası hücum oyunu özelliği olan oyuncular dahi savunmada gayret göstermesi. Savunmayı iyi yapınca çıkmamız kolay oldu. Çok pozisyon yakaladık. Medel girdi, Negredo girdi, Necip girdi hepsi çok iyi katkı yaptı. Bir ara Adriano, Babel ve Caner'in sakatlıkları oldu, Oğuzhan sakat sakat oynadı. Tekrar söylüyorum, bu maç hiçbir şeyin sonu değil, ancak kazanmak çok mutlu etti."



"SONUCA BAKARAK PORTO'YA KÖTÜ DEMEK HATA OLUR"



Porto'nun bugünkü sonuca ve oyuna rağmen iyi bir takım olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugünkü sonuçla onlara kötü demek yanlış olur. Bu yarışta kimin öne geçeceği belli değil. İddialı bir takımı yendik. Bizden beklenenin dışında oyun oynamamız onları etkilemiş olabilir. Rakipleri önemsiyoruz, daha çok çalışmalıyız. Az gol yiyen bir takım bu sezon hiç gol yemediler ama her şeyin bir ilki vardır. Puan barajımız yok, önümüzdeki iki maç çok kritik. İyi oynarsak şansımız fazla olur. Çalışan takımın şansı fazla olur, bir takım sürekli başarılı oluyorsa bu şans değildir. Her geçen gün iyiye gidiyoruz, doğru yoldayız. Eksiklerimiz var ama bu sene hedefimiz gruptan çıkabilmek. Daha fazla gitmek isteriz ama yatırım olarak buna ulaşmış değiliz. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.



"BİREYLER GELİP GEÇİCİ, KULÜP ÖNEMLİ"



Cenk Tosun'un gelen tekliflere rağmen takımda kalması hakkında konuşan Güneş, "Transfer bizim dışımızda gerçekleşen bir olay. Oyuncumuza teklif olması bizi sevindirir, biz gelip geçiciyiz kulüp önemlidir. Cenk'in gitmemesi bizim için doğru olandı, ama gitse bile saygı gösteririz. Elimizdeki oyuncuların performansı kadar, yeni gelen oyuncuların performansları da önemli. Her maçta farklılıklar olacaktır, lige yüksek tempoda başlayamamak normal. Takımımız yaşlı bir takım, fizik olarak ligin üstündeyiz ama bu seviyede bu yetmez. Daha çok üstüne koyacağız, tüm oyuncularımız daha çok süre alacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.



CONCEİÇAO: "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"



Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao da maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Siyah-beyazlı takım karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Conceiçao, "Futbolda gol atamayınca kaybediyorsunuz, bizim başımıza gelen de buydu. Aslında oyuna iyi başladık ancak bu tür maçlarda gol yedikten sonra işler zorlaşıyor. İlk yarıda yaşadığımız buydu. İyi dönüş yaptık ve beraberliği yakaladık. Oyunumuz iyiydi, direkten dönen topumuz vardı. Kalecileri iyi performans gösterdi. İkinci yarı daha iyiydik. Beraberlik için elimizden geleni yaptık. Net pozisyonlarımız oldu. Üçüncü golü yedikten sonra oyundan düştük. Bu bizim oyunumuz etkiledi" dedi. - Porto