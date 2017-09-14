Porto - Beşiktaş Maçı Caps'leri Görenleri Güldürdü

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, etkili oyunuyla beğeni toplarken maç sonrasında ise caps'ler patladı.

Twitter hesaplarından "Demarke Sports"un yaptığı Şenol Güneş'in Game of Thrones karakteriyle montajı en çok beğeni toplayan karelerden biri oldu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:















