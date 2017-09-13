Porto-Beşiktaş

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: DragaoHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres, Danilo, Corona, Brahimi,...

Porto-Beşiktaş

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dragao

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres, Danilo, Corona, Brahimi, Marega, Soares

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun